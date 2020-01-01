دي بروينه: سنضع الضغط على ريال مدريد وغير مهتم بركلات الجزاء

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ويتطرق للحديث عن ركلات الجزاء المهدرة.

أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه وتطرق خلالها للحديث عن العدد الكبير من ركلات الجزاء المهدرة من قبل فريقه في الفترة الأخيرة.

وقال دي بروينه: "سنواجه ريال مدريد الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا أمام الجميع، لكننا سندخل المباراة بهدف أن نلعب بطريقتنا الهجومية لنضعهم تحت الضغط ولنحصل على الفوز لو استطعنا".

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وأضاف: "لو لم نفز بدوري أبطال أوروبا الجميع سيقول أننا فشلنا مثل الخمس سنوات الماضية، هذه البطولة لم نحققها بعد في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق الفوز بكل شيء لكن بعض الأحيان تكون الفرق الأخرى أفضل كما هو الحال مع ليفربول هذا الموسم".

وأكمل: "هذه هي طريقة سير الأمور وعلينا أن نعترف بذلك لكننا سنذهب لهناك بهدف تحقيق الفوز في تلك المباراة، ولا يجب أن نتطلع لما هو بعد ذلك في الوقت الحالي، يجب أن نركز على تلك المباراة فقط".

وأردف عن ركلات جزاء فريقه المهدرة: "الأمر يقلقنا عندما لا نحقق الانتصارات لكن دون ذلك لا، ربما نكون نمر بفترة سيئة لكننا سجلنا العديد منها سابقًا".

وأنهى تصريحاته: "لو طلبوا مني تسديد ركلات الجزاء من جديد سأفعل ذلك لما لا؟ لكنني لا أهتم حقًا، في النهاية ذلك قرار الإدارة الفنية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على نظيره ريال مدريد مساء الأربعاء على أن تقام مباراة العودة في إنجلترا بعد ثلاثة أسابيع.