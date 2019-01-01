الدرع الخيرية الإنجليزية

سترلينج يحول ملعب ويمبلي لحديقته الخاصة بهدفه في ليفربول

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رحيم سترلينج نجم فريق ليفربول السابق ومانشستر سيتي الحالي يسجل الهدف الأول في مواجهة الدرع الخيرية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

سجل النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الحالي وليفربول السابق الهدف الأول في مباراة فريقه ضد الريدز بالدرع الخيرية.

جاء هذا من تسديدة للنجم الإنجليزي على الحارس أليسون بيكر الذي فشل في التعامل معها بالدقيقة الـ ١٢ من عمر المواجهة.

وكان الهدف الذي سجله سترلينج هو السادس له في آخر أربع مباريات على ملعب ويمبلي سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب إنجلترا.

وساهم سترلينج في بالتسجيل أو الصناعة خلال المباريات الأربع الأخيرة له سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب إنجلترا، بواقع ست أهداف وصناعة وحيدة.

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ويعد الهدف الذي سجله سترلينج أيضًا هو الأول له على الإطلاق في شباك ليفربول بكل البطولات، حيث لم يسبق له أن زار شباكهم في تسع مواجهات سابقة.

جدير بالذكر أن سجل سترلينج أمام ليفربول يقف عند صناعته لهدفين أحدهما كان في الدوري الإنجليزي والآخر بدوري أبطال أوروبا.

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