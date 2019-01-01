ساني يتعرض لإصابة في الدرع الخيرية تقلق بايرن ميونخ

تعرف على إصابة ساني في لقاء الدرع الخيرية

تعرض ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، لإصابة بعد 10 دقائق فقط من مباراة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية.

مانشستر سيتي نجح في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق رحيم سترلينج.

وفي التحام بين ساني وألكسندر أرنولد تعرض اللاعب لإصابة في الكاحل مما دفع المدرب بيب جوارديولا لإخراجه وإشراك جابريل جيسوس.

ويسعى نادي بايرن ميونخ الالماني للتعاقد مع اللاعب إلا أنّ السيتزنز متمسك بمبلغ 100 مليون يورو.

وألمح جوارديولا لإمكانية رحيل ساني موضحًا أنّه في حال رغبة اللاعب المغادرة فلن يستطيع احد إيقافه.