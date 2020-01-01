كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

محمد صلاح يسير بشكل ممتاز في طريقه لصدارة قائمة الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي.

يمر النجم المصري محمد صلاح بفترة طيبة رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث سجل النجم المصري ثلاثة أهداف خلال آخر مواجهتين مع الريدز في البريميرليج.

ووصل صلاح للهدف رقم 14 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتلًا المركز الثالث في صراع الهداف خلف أجويرو هداف مانشستر سيتي وفاردي نجم ليستر سيتي.

ويملك النجم المصري في الوقت الحالي 68 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لهم في صيف 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.

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وتواجد صلاح حاليًا في المركز الخامس في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي التي يتصدرها روبي فاولر بـ 128 هدفًا.

أنانية صلاح .. ضرورة أم عبء على ليفربول؟

عدد الأهداف اللاعب 128 روبي فاولر 120 ستيفين جيرارد 118 مايكل أوين 69 لويس سواريز 68 محمد صلاح

هدفي صلاح في شباك ساوثامبتون رفعوا من معدله التهديفي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي لـ 0.70 هدف في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأكبر بين هدافين ليفربول التاريخيين.

معدل الأهداف اللاعب 0.70 محمد صلاح 0.63 لويس سواريز 0.54 مايكل أوين 0.48 روبي فاولر 0.24 ستيفين جيرارد

ماذا تعني هذه الأرقام؟

تعني كل تلك الأرقام أن محمد صلاح في حاجة لثلاث مباريات فقط ليحل في المركز الرابع بدلًا من لويس سواريز أي في مواجهة نوريتش سيتي على أقصى حد.

كما تعني أنه لو حافظ على نفس المعدل التهديفي حاجته لـ 72 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي مع ليفربول سيتجاوز صاحب المركز الثالث مايكل أوين.

ووصول صلاح للمباراة رقم 173 له بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي سيعني تجاوزه للقائد التاريخي للنادي ستيفين جيرارد والذي يملك 53 هدفًا أكثر منه.

أما القمة التي يحتلها روبي فاولر بـ128 هدفًا يحتاج محمد صلاح للمشاركة في 88 مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي بالحفاظ على نفس المعدل التهديفي الخاص به، أي حوالي بعد ثلاث سنوات عندما يصبح عمره 30 عامًا.

توقع ما قد يحدث بعد سنوات من الآن يعد خيالًا، بل الحديث عن سيناريو قد يحدث في الأسبوع المقبل يكون غير مقبول في بعض الأحيان، لكن سيكون من المذهل لو حافظ صلاح على نفس المعدل في ظل تقدم العمر وفقدانه للسرعة مع مرور السنوات ربما تعرضه لبعض الإصابات.