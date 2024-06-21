تعرف على أول تغيير في مدربي دوري روشن بموسم 2024-2025..

رغم تعهد الرئيس الجديد لؤي ناظر، بإقالة المدرب، إلا أن نادي الاتحاد لم يعلن رسميًا - حتى هذه اللحظة - عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود العميد في الموسم المُقبل.

وكان لؤي ناظر، الذي فاز برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية بالتزكية، قد كشف عن عدة قرارات بعد انتخابات الجمعية العمومية، التي أجريت مساء الخميس، منها إقالة المدير الفني مارسيلو جاياردو، الذي قدم موسمًا كارثيًا مع العميد، بعد الخروج خالي الوفاض من كافة البطولات.

ومع تأخر الاتحاد، أصبح نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، هو أول نادٍ يقرر تغيير مديره الفني في الموسم الجديد، حيث يشارك الخلود في دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.

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وأعلن الخلود، الذي احتل المركز الثالث في دوري يلو بـ62 نقطة، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي باولو دوارتي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في دوري روشن السعودي للمحترفين، كاشفًا عن مسيرة المدرب صاحب الـ55 عامًا، والذي قاد منتخبات بوركينا فاسو والجابون وتوجو، فضلًا عن أندية لومان الفرنسي والصفاقسي التونسي وبريميو دي أجوستو الأنجولي.

الجدير بالذكر أن الهلال والنصر سيخوضان الموسم الجديد، بالإبقاء على المدربين البرتغاليين جورج جيسوس ولويس كاسترو، كما استقرت إدارة الأهلي على بقاء الألماني ماتياس يايسله، فيما بات التغيير المتوقع لأندية الصندوق، في الاتحاد الذي يفاوض أسماء عالمية لخلافة جاياردو في قيادة العميد، والذي تقتصر مشاركاته في الموسم الجديد على مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فشله في مهمة التأهل إلى البطولات الآسيوية بالموسم الجديد.

وقرر نادي القادسية أيضًا، الصاعد حديثًا لدوري روشن بعد تتويجه بطلًا لدوري يلو، الإبقاء على المدرب الإسباني ميشيل، في قيادة فارس الشرقية بموسم 2024-2025.