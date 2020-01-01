سبب مفاجئ لرفض ريال مدريد التعاقد مع دي ليخت

الكشف عن أسباب ذلك..

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن مسؤولي ريال مدريد قد فضلوا التعاقد مع إيدير ميليتاو عن ماتياس دي ليخت، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان دي ليخت قد قرر الانتقال من أياكس إلى يوفنتوس رغم اهتمام برشلونة الكبير به، وتمكنت إدارة البيانكونيري من حسم الصفقة نظير 75 مليون يورو مع 10 آخرين كمتغيرات.

وبحسب تقرير آس، فإن دي ليخت كان على طاولة إدارة النادي الملكي، إلا أن في نهاية المطاف وقع الاختيار على ميليتاو لعدة أسباب أهمها سعره المقترح حينها.

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البرازيلي انضم إلى سانتياجو برنابيو نظير 50 مليون يورو فقط، كما أن الاتفاق بين ريال مدريد وإدارة ناديه السابق بورتو لم يأخذ وقتًا طويلًا نظرًا للعلاقة المميزة بين الناديين.

في الوقت نفسه فإن صاحب الـ22 عامًا لم يكن ذائع الصيت كحال دي ليخت، مما سهل من عملية التفاوض كثيرًا وجعل سعره في المتناول بالنسبة لإدارة فلورنتينو بيريز.

ولم يتمكن حتى الآن ميليتاو من إثبات ذاته رفقة كتيبة زين الدين زيدان، حيث تشير أغلب تقارير الصحف إلى أن ريال مدريد يبحث حاليًا عن مدافع لخلافة سيرخيو راموس في السنوات المقبلة بعد فشل البرازيلي في ذلك.

يذكر أن اسم دي ليخت عاد مرة للارتباط بالريال في الأيام الأخيرة خصوصًا وبعد الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها منذ وصوله إلى تورينو في أعقاب الأداء المتواضع الذي يظهر به قياسًا بالقيمة الكبيرة التي دُفعِت فيه.