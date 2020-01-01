رايولا يعمل على تدعيم دفاع ريال مدريد

رايولا يدير أعمال عدداً من كبار النجوم في أوروبا

أشارت تقارير في الإعلام الإسباني إلى أن مينو رايولا، وكيل اللاعبين المشهور، سيعمل الصيف المقبل على انتقال وكيله ماتياس دي ليخت إلى صفوف ريال مدريد.

دي ليخت انضم الصيف الماضي ليوفنتوس قادماً من أياكس مقابل قرابة 85 مليون يورو، ولكن عانى في البدايات للتأقلم مع الكرة الإيطالية.

وذكرت "ABC" أن رايولا بدأ التحرك لنقل وكيله إلى النادي الملكي بناء على تعليمات المدافع الهولندي الشاب، والذي أخبره برغبته في مغادرة يوفنتوس.

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وأوضح التقرير أن دي ليخت يفضل الانتقال إلى مدريد بسبب سهولة الكرة الإسبانية على الصعيد الدفاعي مقارنة بالإيطالية.

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سبب آخر طرحه التقرير هو أن قائد أياكس السابق يعلم أن سيرخيو راموس تقدم به العمر وبلغ 34 عاماً، بينما فشل إيدر ميليتاو في الإقناع بموسمه الأول.

التقرير تحدث أيضاً أن رايولا يريد لاعباً آخر يتبعه أن يستمر في ريال مدريد، وهو الفرنسي ألفونس أريولا، والذي يلعب على سبيل الإعارة من بي إس جي.

آخر التقارير ربطت دي ليخت بالانتقال أيضاً لمانشستر يونايتد، وإن كان والد صديقته أكد في حوار مؤخراً أن الدولي الهولندي سعيد في إيطاليا.