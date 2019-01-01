سبب إداري قد يُطيح بمارادونا من تدريب جيمناسيا الأرجنتيني

هل يترك المهمة بعد فترة وجيزة؟

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا، قد يرحل عن تدريب فريقه الحالي جيمناسيا لا بلاتا في المرحلة المقبلة لأسباب إدارية، وذلك عقب توليه المهمة بفترة وجيزة للغاية.

مارادونا كان قد عُيِّن كمدرب للفريق الأرجنتيني منذ شهرين من أجل إنقاذه من الهبوط، وحتى الآن حقق معهم تسع نقاط من 6 مباريات خاضها كمدرب لهم.

جابرييل بيليجرينو، الرئيس الحالي لجيمناسيا، كان هو الشخص الذي أقنع مارادونا بالعمل في النادي واستطاع تلبية متطلباته المادية، غير أنه قد يكون أيضًا سبب رحيله في الفترة المقبلة.

فبحسب ما أشارت له التقارير، فإن بيليجرينو قد يخسر منصبه كرئيس للنادي قريبًا، وفي هذه الحالة فإن مارادونا لن يستمر كمدرب للفريق رغم النجاح المؤقت الذي حققه مع جيمناسيا حتى الآن.

أسطورة نابولي قد أعلن أيضًا من قبل في تصريحات للصحافة أنه لن يُكمل مهمته في جيمناسيا حال رحيل بيليجرينو مهما كان الاسم الذي سيتولى بعده.

في الوقت نفسه، فمن الواضح أن مارادونا يسير بصورة جيدة مع ناديه، فقد تمكن من أن إعادة إحياء آماله في البقاء بالدوري الأرجنتيني، فصار النادي معه على بعد ثلاث نقاط من مراكز الآمان، ويحتل حاليًا المركز 22.

يذكر أن شعبية مارادونا لا توصف في الأرجنتين إلى الحد الذي جعل جماهير أغلب الأندية التي تواجهه تقوم بتوجيه الهتافات العاشقة له ودعمه حتى وإن كان منافسًا.