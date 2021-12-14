"سبايدر مان" يكشف رد مبابي على محاولة إقناعه باللعب في توتنهام

يملك الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان عددًا من الخيارات في ظل اقتراب عقده في ملعب "حديقة الأمراء"، لكن يبدو أن بطل كأس العالم 2018 رفض بالفعل محاولة توم هولاند نجم "سبايدر مان" بإقناعه للانضمام إلى توتنهام.

في ظل الوضع الحالي، من المقرر أن يصبح مبابي لاعبًا حرًا في صيف 2022، مع عدم توصله لاتفاق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وتأمل الأندية الكبرى في أوروبا الدخول في مفاوضات مع مبابي وممثليه بداية من يناير المقبل، حيث من المتوقع أن يقود ريال مدريد الإسباني السباق.

ومع اهتمام كافة الأندية الكبرى بالتعاقد مع مبابي، يبدو أن توتنهام الإنجليزي يملك فرصة ضئيلة للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا.

ماذا قال هولاند؟

كشف الممثل الإنجليزي توم هولاند، والذي يلعب دور البطولة في سلسلة "سبايدر مان" داخل عالم مارفل السينمائي، أن مبابي تجاهل العرض الذي قدمه له نيابة عن النادي الذي يشجعه في حفل الكرة الذهبية الأخير.

وقال هولاند في تصريحات لموقع "LAdbible" الإنجليزي: "ذهبت إلى حفل الكرة الذهبية والتقيت بميسي، لقد كان الأمر جنونيًا".

وأضاف: "ثم التقيت بمبابي، وفي الواقع قلت له: مبابي مرحبًا سعدت بلقائك، وكان ودودًا حقًا".

وتابع: "ثم قلت له، يا صديقي عليك القدوم إلى توتنهام، لكنه انفجر ضاحكًا".

وتم التقاط مبابي أمام الكاميرات وهو يتحدث مع هولاند ويخبره بأنه سيكون "من المستحيل" بالنسبة له الانتقال إلى توتنهام، لكن لديه بعض القرارات الكبيرة التي يجب اتخاذها بشأن مستقبله.

ما هي الخيارات أمام مبابي؟

يواجه باريس سان جيرمان خطر فقدان أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وحتى الآن، لم يتمكن باريس سان جيرمان من التوصل إلى اتفاق على شروط جديدة مع واحد من أكثر المواهب تألقًا في عالم كرة القدم.

ولم يُخف ريال مدريد رغبته في الحصول على مبابي، بعد أن قدم عرضًا كبيرًا لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

في غضون ذلك، سيكون على توتنهام تحويل أنظاره إلى أهداف أخرى، وسط تساؤلات حول المدة التي سيقضيها هاري كين مع الفريق، حيث يرتبط "سبيرز" حاليًا بالتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.

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