سباليتي بعد الخسارة من برشلونة: تشافي أفضل مني

أثنى لوتشانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، على تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وأكد أن المدرب الإسباني أفضل منه، عقب مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وتمكن برشلونة، من العبور إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي، على حساب نابولي، بعد الفوز عليه بالأمس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إياب مباراة ملحق دور الـ 32، بعد التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات عقبت اللقاء: "هزيمتنا كانت عارًا، وأنا المسؤول عنها، عندما لا يظهر الفريق المستوى والشكل المطلوب، لم نستطع التعامل مع ضغط برشلونة العالي".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء أكثر من المعتاد، أنا رجل واقعي، لقد كنت أقل جودة من تشافي، أهنئه بالفوز، وعلينا مواصلة العمل والتقدم لنركز فيما تبقى من الموسم".

وتابع: "فريقنا ليس لديه الإمكانيات للتعاقد مع لاعبين مثل الذين تعاقد معهم برشلونة، وجودهم غير الكثير في المباراة، لقد دفعنا ثمن شجاعتنا عندما هاجمنا برشلونة الذي يعتمد على الضغط العالي".

وأسفرت قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي، عن مواجهة قوية تجمع بين برشلونة، وجلطة سراي التركي، في شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، مساء الأحد المقبل على ملعب كامب نو.

اقرأ أيضًا:

توخيل: هناك أشياء أهم من كرة القدم، وليفربول سيلعب دور المستضعف

خاص| هالاند يستقر على موعد اختيار ناديه الجديد

رونالدو يعلن اقتراب الاعتزال ويتفاخر بمسيرته