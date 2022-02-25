خاص| هالاند يستقر على موعد اختيار ناديه الجديد

استقر إرلينج هالاند على موعد حسم مستقبله وإن كان سيبقى مع بوروسيا دورتموند أو سيرحل، وإلى أي وجهة، خلال الصيف المقبل.

هالاند حاليًا يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال آخر شهرين، ويأمل في أن يتمكن من العودة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح مسار دورتموند.

وعلى الرغم من أن الدولي النرويجي في اللحظة الراهنة لا يفكر سوى في تعويض ما فاته في دورتموند، إلا أنه حدد موعد قراره النهائي.

مصادر النسخة الإسبانية لجول أشارت إلى أن هالاند سوف يتخذ قراره مع والده ألفي وكذلك وكيله مينو رايولا قبل نهاية شهر مارس الحالي.

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إقصاء دورتموند من بطولة الدوري الأوروبي على يد رينجرز قد يسرع الأمور، ويعجل بقرار صاحب العشرين عامًا ويحدد وجهته المقبلة.

هالاند واضح في أنه يريد أن يكون رأسًا لمشروع ناجح، وهو أمر يبدو غير متوفر في سيجنال إيدونا بارك حتى الآن.

ريال مدريد يترقب ويحاول ضم هالاند رغم الاقتراب من ضم مبابي، إلى جانب برشلونة وعدد من الأندية الإنجليزية في مقدمتها تشيلسي.

وكان هالاند قد أحرز هذا الموسم 23 هدفًا في كل المسابقات وصنع 6، خلال 20 مباراة فقط.