سباليتي: سنواجه إمبولي في مباراة حياة أو موت

الفوز فقط يؤهل الفريق لدوري الأبطال القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر الخسارة أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف بالمؤلمة، كما أكد أنهم سيخوضون مباراة نهائية أمام إمبولي في الجولة الأخيرة من البطولة.

وفقد إنتر مقعده الثالث في جدول ترتيب السيري آ بخسارته القاسية في ملعب سان باولو لصالح منافسه أتالانتا الذي خرج بتعادل ثمين من مواجهة يوفنتوس في تورينو.

وقد تساوى الفريقان في رصيد النقاط البالغ 66 نقطة لكن أتالانتا يتفوق بالمواجهات المباشرة، إذ فاز 4-1 ذهابًا وتعادل 0-0 إيابًا، ويليهما ميلان في المركز الخامس بـ65 نقطة، والثلاثي سيتنافس بضراوة على مقعدين مؤهلين لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من البطولة.

رجل رائع - رجل مخيب | نابولي × الإنتر

وأكد سباليتي أن فريقه بدأ مباراة نابولي جيدًا، حتى ارتكب لاعبوه خطأين في بناء اللعب من الخلف كلفاه هدفين، ومن ثم ساءت الأمور وأصبحت اليد العليا لنابولي.

مضيفًا "من الوارد أن نخسر أمام نابولي، لكن ليس بتلك الطريقة، لكن المباراة القادمة هي نهائي لنا. لا يُمكننا أن نُخطئ خلالها".

"لعبنا عدة مباريات جيدة مؤخرًا واستحقينا نتائج أفضل في بعضها. حاولت الليلة فعل شيء مختلف باللعب بمهاجمين، لكنهما يمتلكان خواص متشابهة كثيرًا ولا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك".

المدرب السابق لروما أوضح أنه مر بتلك المواقف سابقًا وأنه من الجيد أن الأمور مازالت بأيديهم لحسم التأهل لدوري الأبطال، إذ يتطلب الأمر منهم الفوز في المباراة الأخيرة، كما أكد أن اللاعبين يشعرون بالحزن وخيبة الأمل لأنهم يدركون تمامًا أنهم لعبوا مباراة سيئة.

وعن مواجهة إمبولي الذي هزم تورينو اليوم 4-1 ويسعى للبقاء في السيري آ، قال سباليتي "إمبولي سيأتي إلى هنا للعب مباراته، وميلان يحتاج للفوز على سبال، وهو ما يعني أنه لا يمكن ضمان أي مباراة منهما".

الإنتر كان قد حسم تأهله لدوري الأبطال هذا الموسم بانتصاره في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي على لاتسيو، لكن سباليتي لا يرى الوضع مشابهًا، بقوله "لا أراه من تلك الزاوية".

"مازلنا نراه لقاءً حاسمًا، إنه حياة أو موت، وعلينا إظهار شخصية وصرامة وجودة وتركيز فريق يُمثل مدينة ميلانو ويجب أن يعود لدوري الأبطال. هذا ما يجب أن تفعلوه إن لعبتم لهذا النادي".

يُذكر أن انتصار إنتر وأتالانتا على إمبولي وساسولو في الجولة الأخيرة يُحبط آمال ميلان ويُحوله للعب في الدوري الأوروبي حتى لو هزم سبال، إذ يحتاج الروسونيري لتعادل أو خسارة أحد الثنائي الأول مع انتصاره على سبال ليحجز المقعد الثالث أو الرابع.