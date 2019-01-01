رجل رائع - رجل مخيب | نابولي × الإنتر

من الأفضل والأسوأ في خسارة إنتر القاسية

رويز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى الإنتر خسارة كبيرة أمام نابولي في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي، إذ سقط على ملعب سان باولو بنتيجة 4-1، ليُعقد من موقفه في التأهل لدوري الأبطال القادم، إذ أصبح بحاجة للفوز فقط في الجولة الأخيرة.

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وتألق العديد من اللاعبين في المباراة فيما ظهر بعضهم بأداء مخيب، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | فابيان رويز - نابولي

لعب نابولي مباراة رائعة وقوية تألق خلالها عديد اللاعبين، أبرزهم ميرتينز وكوليبالي وزيلنسكي، لكن لاعب الوسط رويز كان الأفضل على الإطلاق والأهم أنه الأكثر تأثيرًا في الانتصار الساحق.

رويز كان العنصر الأهم في وسط ملعب نابولي خاصة في المنظومة الهجومية، وقد توج أداءه الممتاز بهدفين وتمريرة حاسمة.

رجل مخيب | مارسيلو بروزوفيتش - إنتر

لعب إنتر خاصة خط دفاعه مباراة سلبية للغاية، ولم يُقدم هجومه أي شيء يُذكر خاصة بيريسيتش الذي فقد الكرة مرارًا، لكن لقب الرجل المخيب ذهب للاعب الوسط بروزوفيتش.

بروزوفيتش هو العنصر الأهم في وسط الإنتر ونقطة قوته الأبرز، خاصة من حيث تنظيم ورؤية اللعب، وحين يظهر بشكل سيء يتحول سريعًا لنقطة الضعف الأكثر تأثيرًا، وهذا ما حدث اليوم.