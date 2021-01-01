يوفنتوس

سباب وصراخ في غرف ملابس يوفنتوس عقب خسارة بينيفنتو

هيثم محمد
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Alvaro Morata Cristiano Ronaldo Juventus Benevento Serie A
Getty
الأوضاع ليست على ما يرام في تورينو

كشفت تقارير صحفية كواليس ما حدث في يوفنتوس عقب الخسارة مساء الأحد من بينيفنتو لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

وسقط البيانكونيري بشكل غير متوقع أمام مضيفه الذي يصارع الهبوط بهدف دون مقابل، ليبقى على بعد 10 نقاط من قمة الترتيب.

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وقالت "لا ستامبا" إن الأجواء كانت مشتعلة في غرف خلع ملابس يوفي عقب الهزيمة، وبحضور الرئيس أندريا أنييلي.

وأضاف التقرير أن تم سماع سباب وصراخ حاد آتي من الغرف الخاصة بيوفنتوس عقب الهزيمة المفاجأة للفريق أمام رجال فيليبو إنزاجي.

وأوضحت الصحيفة أن مواجهة قوية جمعت بين الرئيس أنييلي والمدرب أندريا بيرلو بخصوص أوضاع الفريق الحالية.

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"توتوسبورت" من جانبها قالت إن بيرلو قد يواجه خطر الإقالة إذا تعرض الفريق للمزيد من العثرات حتى حلول نهاية الموسم.

يوفنتوس حالياً في الترتيب الثالث بالتساوي مع أتالانتا الرابع برصيد 55 نقطة، وخلفه مباشرة نابولي بفارق نقطتين ويملك معه مباراة مؤجلة.

 

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