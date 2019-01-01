ساوثجيت: منتخب إنجلترا "عائلة" وأزمة جوميز وستيرلينج انتهت

تصريحات مهمة وقرارات انضباطية من المدرب..

اعتبر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن فريقه مثل "العائلة"، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي حدوث بعد المناوشات أحيانًا، ولكن الأهم هو طريقة التعامل مع هذا الأمر حتى لا يزيد عن حده.

وتأتي تصريحات ساوثجيت بعد المشاجرة التي حدثت بين رحيم ستيرلينج وجو جوميز في المعسكر الحالي للأسود الثلاثة، والتي أتت على خلفية مباراة فريقهما، ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

خلال المباراة نفسها حدثت مناوشة بين ستيرلينج وجوميز ولكن ظهر اللاعبان بعد المباراة وهما يتصافحان وكأن شيئًا لم يكن، إلا أن في المعسكر اشتعلت الأمور بينهما ثانيةً مما اضطر المدرب للتدخل وإنهاء الأزمة.

ونتيجة لما آلت إليه الأمور، قام ساوثجيت بطرد ستيرلينج من المعسكر، قبل أن يقوم اللاعب بكتابة بيانًا اعتذر فيه عما حدث وأكد على تفهمه لقرار المدرب باستبعاده لأسباب انضباطية.

بدوره، فإن ساوثجيت تحدث عن القضية اليوم للصحافة بقوله "أحب جميع لاعبي فريقي، نحن مثل العائلة، الشيء المهم هو أن تتواصل العائلة بصورة جيدة وتتخطى سويًا المشاكل والأزمات.".

"لا أتوقع كمدرب ألا أتعامل مع مثل هذه المشاكل. لقد أوضح ستيرلينج في بيانه أن عواطفه تملكت منه للحظات، سيكون صحيحًا إن قلنا أن هذا ليس نفس الأمر بالنسبة لجوميز."

"في النهاية ينبغي عليّ أن أجد الحل المناسب للمجموعة ككل، هذا حقًا أمر صعب فأنت تحاول أن تكون عادلًا مع جميع اللاعبين. رحيم لاعب مهم بالنسبة لنا ولكنني شعرت أنني أتخذت القرار الصحيح."

في الوقت نفسه، فقد أكد بن شيلويل، لاعب ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، أن ستيرلينج قد اعتذر لجوميز قبل الخروج من المنتخب، وكشف عن الكواليس التي تم إقرار قرار استبعاد لاعب ليفربول السابق من معسكر الإنجليز.

"جو ورحيم تحدثا سويًا، رحيم أراد الاعتذار وقد قام به، وقال أن هذه ليست طبيعته وهو فعلًا كذلك. نعلم بصفتنا لاعبي كرة قدم أن العواطف يمكن أن ترتفع إلى الحد الذي لا يمكن السيطرة عليها، لا نحاول تقديم أعذار له، هو كذلك لم يقدم أعذارًا."

وأتم "لم يرغب جاريث في أن يتخذ القرار وحده، لقد كان قرار المجموعة المنوط بها القيادة كلها، لقد اتخذنا القرار كلنا سويًا ومنذ ذلك الحين لم نخض أي أحاديث بشأنه، نقوم بتدريباتنا بشكل طبيعي منذ صباح الإثنين.".

يذكر أن إنجلترا قد ضمنت على الأقل المشاركة في الملحق المؤهل ليورو 2020 بعدما انتصرت في 5 من 6 مباريات لها في مجموعتها، وفي حال أن تمكنت من الانتصار على مونتونيجرو ستصعد مباشرةً إلى البطولة القارية.