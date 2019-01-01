ستيرلينج: تغلبت على صعوبات عودتي لملعب آنفيلد

ستيرلينج سيعود إلى ملعبه القديم مجدداً بقميص مانشستر سيتي

اعترف رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن عودته إلى ملعب آنفيلد من جديد صارت أمراً اعتيادياً، مشيراً إلى أنه كان يواجه صعوبة في البداية.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ليفربول، في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم.

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وانضم صاحب الـ 24 عاماً إلى مانشستر سيتي في 2015، قادماً من ليفربول ليشارك مع فريقه الجديد في 141 مباراة سجل خلالها 55 هدفاً.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية: "في البداية العودة الأمر كان صعباً ولكن الآن حان الوقت للذهاب إلى هناك وتسجيل الأهداف، لقد كان الأمر غريباً في البداية أن أرتدي قميصاً مختلفاً غير النادي الذي قدم لي الكثير".

وواصل: "الآن تجاوزت هذه المرحلة، لكني الآن مركز مع فريقي وجاهز تماماً".

وأكمل: "نحتاج فقط إلى الذهاب لملعبهم واللعب بثقة، نعلم أنهم فريق جيد لكننا أيضاً فريق جيد وسنقدم كل شيء في المباراة لنربحها".

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وتابع: "أعتقد أننا واجهنا أوقاتا صعبة هذا الموسم، ولكن الموسم الماضي لعبنا في آنفيلد وكان بإمكاننا الفوز".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي.