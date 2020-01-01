ساني يعود لتدريبات سيتي قبل ديربي مانشستر

هل يظهر الألماني أمام مانشستر يونايتد؟

أنباء سارة لجماهير مانشستر سيتي شهدها تدريب الفريق، اليوم، الثلاثاء، بظهور الجناح الألماني ليروى ساني بالمران الجماعي قبل الديربي أمام مانشستر يونايتد.

ساني غاب عن سيتي منذ بداية الموسم، بعد خروجه في الدقيقة 13 من مواجهة ليفربول بكأس الدرع الخيرية، ليجري بعدها عملية في الرباط الصليبي للركبة.

اللاعب تواجد اليوم بتدريبات سيتي رفقة زملائه، قبل مباراة الفريق الهامة غداً الأربعاء أمام يونايتد، بإياب نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ساني قد لا يظهر بنسبة كبيرة في الديربي، لعدم رغبة المدرب بيب جوارديولا في المجازفة به بشكل مبكر.

ومن المتوقع أن يفضل بيب استخدامه في العديد من المواجهات الهامة للفريق بالدوري الإنجليزي، وأبرزها ضد توتنهام في 2 فبراير القادم وأيضاً وست هام.

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وتعتبر فرصة سيتي قوية في الصعود لنهائي البطولة بدون الحاجة لساني، حيث تمكن الفريق من الفوز على الشياطين الحمر 3/1 في مواجهة الذهاب على ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن الدولي الألماني ارتبط كثيراً الفترة الماضية بالرحيل عن سيتي والانتقال لبايرن ميونخ، الخطوة التي أفسدتها إصابة اللاعب، ليتوجه النادي الألماني لبعض الأهداف الأخرى مثل ويلفريد زاها وتوما ليمار.