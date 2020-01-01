ساني يغير موقفه من بايرن ميونخ

الألماني يتعافى حالياً من الإصابة

أوضحت تقارير أن هناك تغير في موقف ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، بخصوص ترك فريقه والانتقال لصفوف بايرن ميونخ الذي كان قريباً من ضمه الصيف الماضي ولكن الصفقة تعطلت بسبب الإصابة.

الجناح الألماني تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الدرع الخيرية لسيتي في انطلاق الموسم، ويتعافى حالياً من إصابته، وينتظر أن يعود للملاعب قريباً.

وقالت "بيلد" إن اللاعب يشعر بخيبة الأمل بسبب عدم تحرك بايرن لضمه خلال الانتقالات الشتوية، والذي كان سيعد أمراً يدل على الثقة بين الطرفين، على الرغم من إصابة ساني.

وأضاف التقرير أن ساني متردد الآن بخصوص الانتقال للعملاق الألماني، ولكن يبقى متجهاً نحو فكرة مغادرة مانشستر سيتي في العموم بعد نهاية الموسم الجاري.

سبب آخر تحدثت عنه الصحيفة جعل بايرن ميونخ يتراجع عن مفاوضاته عن قيام ساني بتغيير وكيل أعماله في الآونة الأخيرة، مما جعل إدارة البافاري غير سعيد بخوض المفاوضات من جديد مع وكيل جديد.

حسن صالح حميديتش وكارل هانز رومينيجه، المدير الرياضي ومدير بايرن، كانا قد أكدا في أكثر من مناسبة سابقة اهتمام النادي بضم الجناح الألماني الشاب.

وينتظر أن يعود سانى للمشاركة مع مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة بعد أن دخل في تدريبات الفريق الجماعية بالفترة الماضية.