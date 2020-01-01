رومينيجه: سنسلك القنوات الشرعية من أجل ساني

هذا هو مستقبل الانتقالات في بايرن..

أصر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن ناديه سيسلك القنوات الشرعية إذا ما أراد التعاقد مع ليوري ساني، لاعب مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

ساني كان قريبًا من الانضمام إلى بايرن في الصيف الماضي قبل أن يُصاب وتتأجل الصفقة، ثم عاد الحديث إبان فترة الانتقالات الشتوية الحالية لكن الأمر تأجل مجددًا للصيف المقبل.

رومينيجه في تصريحات إعلامية قال "إذا كُنّا من حيث المبدأ لا نزال مهتمين بساني - وهو الأمر الذي لا يمكنني استبعاده -، فإننا سنتحدث أولًا مع النادي لتهيئة جو ودي للنقاش.".

أما عن مخططات بايرن ميونخ للانتقالات بشكل عام، أجاب رومينيجه بقوله "لدينا بعض اللاعبين الذين لديهم سنة ونصف فقط في عقدهم، سوف نتحدث معهم أولًا نظرًا لتقديمهم خدمات كبيرة لبايرن.".

"مانويل نوير ودافيد ألابا وجيروم بواتينج وتياجو وخافي مارتينيز وتوماس مولر، بالطبع سوف نتفاوض معهم بحساسية شديدة قبل اتخاذ أي قرارات."

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العملاق البافاري ارتبط اسمه بكاي هافيرتس، موهبة باير ليفركوزن، إلى جانب ساني، وكليهما سيكون ثمن انتقالهما باهظ للغاية، لكن رومينيجه أشار إلى جاهزية ناديه لمثل هذه الأمور.

الأسطورة الألمانية أتم حديثه بقوله "ليس من مصلحة بايرن ميونخ أن نسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ثمن الصفقات، السوق ليس لبايرن فقط بل لجميع فرق كرة القدم، ونحن ندرك جيدًا أن السوق يسير نحو الارتفاع.".

"ما يهمني أكثر من ارتفاع ثمن الانتقالات هو تطوير أجور اللاعبين، إنه أمر مذهل حقًا."

يذكر أن لوكاس هيرنانديز هو أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ، عندما قام بطل البوندسليجا بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 80 مليون يورو في الصيف الماضي.