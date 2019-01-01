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سانشيس يعلن الرحيل علناً عن بايرن ميونخ

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Getty
اللاعب البرتغالي يعاني من قلة المشاركات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن ريناتو سانشيس، لاعب بايرن ميونخ الشاب، أعلن صراحة رغبته مغادرة بطل ألمانيا بسبب قلة المشاركات.

اللاعب البرتغالي الشاب انتقل لبايرن في 2016 مقابل 35 مليون يورو، ولكن على مدار عامين فشل في إثبات ذاته وخرج معاراً إلى سوانسي.

وذكرت "بيلد" أن سانشيس سُمع أثناء لقاء بايرن الودي أمام لينداو بعد ختام الموسم في مايو الماضي وهو يقول إنه لن يلعب مع النادي مجدداً.

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وقالت الصحيفة أن سانشيس قال بين شوطي المباراة: "حمداً لله، خمسة وأربعين دقيقة أخرى وينتهي الأمر، لن أرتدي هذا القميص أبداً مرة أخرى".

وأفاد التقرير أن سانشيس مرشح لمغادرة الفريق نحو باريس سان جيرمان في الصيف الجاري بعد إبداء النادي الفرنسي اهتمامه.

ولعب سانشيس 24 مباراة الموسم الماضي في مختلف المسابقات مع بايرن ميونخ، منها ست فقط كأساسي.

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