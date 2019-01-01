هوملز وبايرن ميونخ يتبادلان الشكر بعد العودة لدورتموند

ظهور ثاني لقلب الدفاع مع دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نشر ماتس هوملز، قلب الدفاع الألماني، رسالة وداع وشكر لبايرن ميونخ بعدما أتم انتقاله من صفوفه إلى بوروسيا دورتمود مرة ثانية.

وأُعلن في الأيام الماضية عودة هوملز لصفوف دورتموند بصفقة تقدر في حدود 38 مليون يورو دُفعت للنادي البافاري.

وقال هوملز عبر "تويتر": "أريد شكر بايرن ميونخ والجماهير وزملائي على كل ذلك الحب الذي اكتسبته في السنوات الثلاث الأخيرة".

وأكمل: "سعيد بكل هؤلاء الشخصيات الرائعة التي قابلتها والذكريات المميزة التي كونتها في ميونخ".

إذا قولنا ميسي مع الأرجنتين، تقول ــــــــــــــــــ ✍️ pic.twitter.com/Y4ev3qmpp4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

فاتسكة: دورتموند كان دومًا في قلب هومليز

وختم: "بعد الحديث مع المسؤولين في دورتموند وميونخ أدركت أن مستقبلي بيتي بدورتموند وأنا سعيد للعودة مجدداً".

بايرن ميونخ شكر هوملز على السنوات الرائعة في صفوفه على حسب تعبير مديره الرياضي حسن صالح حميديتش، معدداً البطولات التي حققها اللاعب بقميص البافاري.

وكان هوملز قد عاد لصفوف بايرن من دورتموند قبل ثلاث سنوات في صفقة قُدرت وقتها في حدود 32 مليون يورو.