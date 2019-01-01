سانشيز: غير نادم على مانشستر يونايتد

الدولي التشيلياني أليكسيس سانشيز يؤكد عدم ندمه على الانضمام لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اكد اللاعب الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز أنه غير نادم على فترته في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سعيد بالفترة التي أمضاها في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سانشيز: "أنا سعيد جدًا لإنني ذهبت إلى مانشستر يونايتد قلت ذلك كثيرًا هذا هو النادي الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في التاريخ إنجلترا".

فيديو | مشجع مسن لمانشستر يونايتد يبكي بعد التعادل مع ساوثامبتون

وأضاف: "عندما ذهبت لأرسنال كان ذلك مذهلًا كنت سعيدًا هناك لكن مانشستر يونايتد كان في ذلك الوقت يقوم ببناء فريقًا من أجل العودة للبطولات وأردت الانضمام لهم من أجل تحقيق الفوز بكل شيء ولا أندم على ذلك".

وأكمل: "كل ما كنت أريده هو الحصول على فرصة للعب أحيانًا كنت ألعب لمدة ٦٠ دقيقة لكنني لا أشارك في المباراة التالية لم أكن أفهم لماذا؟ عندما أشارك كنت أقدم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن سانشيز كان قد تم انضمامه لصفوف فريق إنتر الإيطالي في فترة إعارة لنهاية الموسم الجاري على أن يتحمل مانشستر يونايتد راتبه.