فيديو | مشجع مسن لمانشستر يونايتد يبكي بعد التعادل مع ساوثامبتون

وضع المانيو بات مؤسفًا..

لم يستطع أحد مشجعي مانشستر يونايتد المسنين أن يتمالك نفسه من البكاء، وذلك بعد التعادل الإيجابي الذي حققه المانيو أمام ساوثامبتون في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ورغم البداية القوية للشياطين الحمر بانتصار كبير برباعية على تشيلسي، غير أن كتيبة سولشاير فشلت في الفوز من حينها، واكتفت بتعادلين أمام ولفرهامبتون واليوم أمام ساوثامبتون إلى جانب الهزيمة من كريستال بالاس الجولة الماضية.

مشجع اليونايتد المسن بعد المباراة أعرب عن حزنه لحال مانشستر يونايتد، لا سيما وأن الأمور تبدو ضبابية وغير مبشرة تمامًا.