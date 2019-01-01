إصابة سانشيز تعيد للأذهان سيناريو بيل

إنتر يفقد النجم التشيلي

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر لم يقرر بعد الطريق الذي سيسلكه من أجل التعامل مع إصابة نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز.

سانشيز تعرض لإصابة في أوتار الكاحل الأيسر أثناء اللقاء الودي بين تشيلي وكولومبيا، ويتوقع أن يغيب لمدة ما بين شهر أو ثلاثة حسب طريقة العلاج.

وأوضحت "لاجازيتا" أن إنتر سيقرر إما إخضاع اللاعب لعلاج طبي ومتابعة حالته بشكل دوري، أو اللجوء مباشرة للجراحة، والتي ستبعده قرابة 75-90 يوماً.

وتوجه اللاعب إلى برشلونة لزيارة رامون كوجات، الطبيب الذي عالجه في 2007 من إصابة مشابهة بنفس المنطقة بقدم اللاعب.

وبحسب موقع "إف سي إنتر نيوز"، فريال مدريد عاش موقفاً مشابهاً في 2016 مع نجمه جاريث بيل عندما تعرض لنفس الإصابة أمام سبورتنج لشبونة في نوفمبر.

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وقرر ريال مدريد وقتها إخضاع اللاعب للجراحة، ليغيب قرابة 75 يوماً عن الملاعب ويعود في فبراير 2017 بعد تعافيه.

سانشيز كان قد انضم لصفوف إنتر هذا الصيف على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.