سانشو يحل أزمة كوتينيو في برشلونة

هل تحدثت الصفقة؟

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الحالي والمُعار من برشلونة، بات على أعتاب الانضمام إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يُريد التخلص من كوتينيو بشتى الطرق في الميركاتو المقبل، ولسوء حظه فإن بايرن ميونخ لن يُفعِّل بند الشراء الموجود في عقد الإعارة والذي تبلغ قيمته 125 مليون بعد تواضع مردود البرازيلي في الأليانز آرينا.

لكن الحل أتى من خلال جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، الذي وبحسب آخر التقارير الصحفية رفض الانضمام إلى تشيلسي وقرر العودة إلى البريميرليج الموسم القادم ولكن من بوابة مانشستر يونايتد.

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بالتبعية، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، وضع فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، عينه نصب التعاقد مع كوتينيو باعتباره الخطة البديلة، واعتبر أن تجربته في ليفربول تُبشر بقدرته على إحداث الفارق وزيادة الجودة في ستامفورد بريدج.

برشلونة يوافق على تخفيض سعر كوتينيو

إدارة النادي اللندني بالفعل بدأت في الاتصالات الأولية بشأن صفقة كوتينيو مع وكيل اللاعب ومسؤولي برشلونة، لكن أزمة فيروس كورونا تجعل الموقف ضبابيًا إلى حد ما، فحتى الآن موعد ومصير السوق لا يزال مجهولًا في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وكان تشيلسي قد أنهى أول صفقاته الصيفية منذ شهرين، عندما أعلن عن ضم النجم المغربي حكيم زياش من أياكس، ليكون التدعيم الأول منذ إعلان فك حظر إجراء التعاقدات عن نادي رامون إبراموفيتش في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن التقارير ذكرت وجود سيولة مادية كبيرة لدى إدارة البلوز ستظهر في الميركاتو المقبل بكل قوة وضربت مثلًا بالخطط اللندنية لصرف 120 مليون يورو من أجل ضم سانشو، غير أن اليونايتد كان أسرع في إقناع اللاعب بمشروعه.