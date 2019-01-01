ساندرو مانويل يختار أفضل أهدافه وصديقه المقرب في التعاون

لاعب التعاون يفتح قلبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار ساندرو مانويل لاعب وسط التعاون هدفه ضد الاتحاد موسم 2015-2016 كأفضل أهدافه مع فريقه السعودي.

وأجرى صاحب الـ31 عامًا حوارًا مسجلًا مع الحساب الرسمي لناديه على تويتر، بدأه بإبداء سعادته البالغة باللعب مع الفريق على مدار السنوات الأربعة الماضية.

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مضيفًا "سعيد جدًا أنني لعبت مع التعاون 4 سنوات وسجلت هدف التأهل لدوري أبطال آسيا".

"ألعب من أجل جمهور التعاون وأبذل قصارى جهدي لأجلهم، أحب أهازيجهم وأتأثر بها حين أستمع لها".

البرازيلي اختار أفضل أهدافه مع التعاون، قائلًا "هدفي ضد اتحاد جدة، والذي قادنا للتأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم التالي".

أما عن أقرب الأشخاص له في النادي، قال "نيلدو هو شريكي في الغربة، هو وريكاردو الأقرب لي، لكن الجميع يحبني في الفريق".

يُذكر أن ساندرو كان قد سجل هدف انتصار التعاون على العميد 2-1 في الدقيقة الـ90 من مباراة الجولة الأخيرة لموسم 2015-2016 ليقود فريقه للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا.