فينالدوم يُطالب بتأجيل الحُكم على ميركاتو ليفربول لنهاية الموسم

اللاعب الهولندي يُدافع عن سياسة ناديه ومدربه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب جيورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول النُقاد والجماهير بتأجيل الحُكم على سوق انتقالات الفريق هذا الصيف حتى نهاية الموسم.

وفيما عمل ليفربول بنشاط ملحوظ في الصيف الماضي بضم لاعبين أمثال فابينيو ونابي كيتا، يُخيم الهدوء على تحركات الفريق هذا الصيف وهو ما يُثير انتقادات الجماهير والإعلام تجاه بطل دوري أبطال أوروبا.

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اللاعب الهولندي طرح وجهة نظره فيما يخص هذا الأمر، بقوله لسكاي سبورتس "علينا أن ننتظر ونرى، لدينا حاليًا مجموعة جيدة تلعب معًا منذ عدة سنوات، نحن فريق قوي بالفعل".

"اللاعبون الجدد يحتاجون للوقت للتأقلم مع الفريق، لقد مررت بهذا ومر به كذلك روبرتسون وفابينيو وكيتا. لا يوجد ضمانات لأي لاعب جديد أن يلعب فورًا بالطريقة التي تريده أن يلعب بها، لكن علينا أن ننتظر".

"الناس تقول "أنتم بحاجة لصفقات جديدة" في حال لم يمر الموسم جيدًا، لكن إن كان موسمنا جيدًا فالكلام سيختلف ويُصبح "أنتم لم تكونوا بحاجة للاعبين جدد". سنرى ما سيحدث خلال الموسم. لدينا لاعبين عادوا من الإصابة، لذا الفريق بالفعل أفضل وأكبر من الموسم الماضي".

وأتم فينالدوم حديثه بالتأكيد على استمتاعه بالمنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي، مؤكدًا أن تلك المنافسة تصب في صالح الفريقين، إذ تدفعهما لتقديم الأفضل والدليل ما حدث خلال الموسم الماضي من جمعهما الكثير من النقاط.