من هو فريق سانت إتيان الذي يقترب من ضم مصطفى محمد هداف الزمالك؟

كل ما تريد معرفته عن فريق سانت إتيان الفرنسي الذي يقترب من التوقيع مع مصطفى محمد من نادي الزمالك

يقترب مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، من الانضمام إلى سانت إيتيان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق.

وارتبط مصطفى محمد، بالرحيل عن الزمالك، بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وكان قريبًا من الدوري التركي، بعد اهتمام أكثر من فريق بالحصول على خدماته.

ودخل سانت إتيان، على الخط بقوة لحسم صفقة المهاجم المصري، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة بين الناديين، لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا عن قرب، على فريق سانت إتيان وتاريخه، وكم سيدفع للحصول على خدمات مصطفى محمد.

من هو فريق سانت إتيان؟ وما تاريخه في الدوري الفرنسي؟

سانت إتيان فريق فرنسي، يلعب في الدرجة الأولى، ويعد من أعرق الفرق الفرنسية، إذ تأسس في عام 1919 من شركة "جروب كازينو"، وكان اسمه حينها جمعية أصدقاء عمال شركة كازينو، ولكن بحسب القوانين الفرنسية، تغير الاسم إلى نادي الأصدقاء الرياضي.

وفي 1927، اندمج الفريق مع استاد فوريزيان أونيفيرسيتير، وأصبح اسمه الجمعية الرياضية لسانت إيتيان.

وبدأ سانت إيتيان، أو القديسون كما يُلقب، مشواره في عالم الاحتراف في موسم 1933-34 في دوري الدرجة الثانية قبل أن يصعد إلى الدوري الممتاز بعدها بخمسة مواسم.

ويعد ملعب جوفروا جيشار، هو الملعب الرسمي للفريق الذي حقق 10 بطولات دوري فرنسي، ليكون الفريق صاحب أكثر عدد من الألقاب في بطولة الدوري، كما يعد ضمن أكثر الفرق التي حققت كأس فرنسا بستة ألقاب.

وشهد موسم 1956-57، أول بطولة دوري فرنسي حققها سانت إيتيان، وبدأت بعدها سلسلة من النجاحات وسيطرة على الكرة الفرنسية، حتى مطلع الثمانينات، وفي تلك الفترة حقق الفريق لقب الدوري أربعة مواسم على التوالي، بداية من موسم 1966-67، وحتى موسم 1969-70، وكان آخر لقب دوري له في 1980-81.

هل يلعب فريق سانت إتيان في أوروبا؟ وما هي أكبر إنجازاته؟

في الموسم الحالي، لا يشارك سانت إيتيان في أي بطولة أوروبية، بعد احتلاله المركز السابع عشر من ترتيب الليج 1 الموسم الماضي، ولكن حقق الفريق من قبل المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا لموسم 1976/77.

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وعلى الصعيد المحلي، كما ذكرنا سابقًا يمتلك القديسون 10 ألقاب دوري فرنسي، بالإضافة إلى 6 ألقاب كأس فرنسا.

ما قيمة صفقة انتقال مصطفى محمد من الزمالك إلى سانت إتيان؟

إدارة الزمالك، وافقت على التخلي عن مصطفى محمد بصعوبة، وبعد محاولات كثيرة، توصلت إلى اتفاق مع الفريق الفرنسي، على دفع 5 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون و500 ألف يورو إضافات ومكافآت و15% من نسبة البيع المقبلة.