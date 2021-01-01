ما هي صفقات الزمالك الجديدة ومن يرحل في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعرف على صفقات الزمالك الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ومن هم المرشحون للرحيل عن القلعة البيضاء في ميركاتو شتاء العام الجديد؟

كان الموسم الماضي لنادي الزمالك جيدًا إلى حدٍ كبير، وبالرغم من أن الفارس الأبيض لم يفز بأي بطولة، إلا أنه استطاع بناء فريق قوي نافس على جميع البطولات.

وصل الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسره أمام الأهلي، وحصل على المركز الثاني في الدوري المصري، كما خرج من نصف نهائي كأس مصر.

يمتلك نادي الزمالك لاعبين رائعين في الوقت الحالي، لكن مع رحيل الإدارة السابقة بقيادة مرتضى منصور، أصبح الفريق مهدد بخسارة عدد من نجومه في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

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ما هي صفقات الزمالك الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم يتعاقد نادي الزمالك حتى الآن مع أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ويبدو أن الميركاتو سيكون هاديء بالنسبة للقلعة البيضاء، وسيكتفي بمحاولة تعويض الراحلين.

سيف الدين الجزيري - المقاولون العرب

يرغب مهاجم الزمالك مصطفى محمد في الاحتراف الخارجي، وهو ما قد يتسبب في أزمة للقلعة البيضاء.

لكن، بحسب صحيفة تونس الرقمية، فإن نادي الزمالك مهتم بضم سيف الدين الجزيري لاعب نادي المقاولون العرب، وذلك في حالة رحيل مهاجم منتخب نصر في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

عمر خربين - الهلال

يعد عمر خربين من أفضل المرشحين لخلافة مصطفى محمد في نادي الزمالك ، وهو يلعب حتى الآن لنادي الهلال السعودي لكن بحسب مصادر جول فإنه سيرحل مجانًا في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

خرجت أخبار في الساعات الأخيرة تشير إلى أن الزمالك بدأ بالفعل التفاوض مع اللاعب السوري الدولي، وهناك مفاوضات تخص الجانب المالي مع وكيله.

اللاعب الفريق سيف الدين الجزيري المقاولون العرب عمر خربين الهلال

من يرحل من الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لم يرحل أي لاعب عن نادي الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية 2021 حتى الآن، لكن هناك عدد من اللاعبون القريبون من الرحيل.

يرغب اللاعب مصطفى محمد في الاحتراف، وهو يمتلك عرضًا بالفعل من نادي سانت إتيان الفرنسي، ورغم أن الأبيض لا يريد رحيله إلا أن اللاعب مصر على المغادرة.

النادي الفرنسي ليس الوحيد الراغب في ضم مهاجم منتخب مصر، فقد تحدث مدرب نادي جلطة سراي التركي عن اللاعب وأكد أنه يريد ضمه.

اللاعب التونسي فرجاني ساسي هو الآخر يريد الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وهو مطلوب في نادي الدحيل القطري وحتى الآن لم يجدد عقده مع الزمالك .

لاعب آخر قد يرحل عن نادي الزمالك في سوق الانتقالات، هو المدافع محمود حمدي الونش الذي لديه عرض من نادي الأهلي السعودي، لكن الفارس الأبيض لم يرد عليه حتى الآن.

نجم رابع قد نراه خارج القلعة البيضاء في سوق الانتقالات الشتوية 2021، هو أحمد سيد زيزو الذي يمتلك عرض من نادٍ إماراتي كما أشار وكيل أعماله، والذي قال أنه في انتظار رد إدارة الزمالك بعد رفع الفريق الإماراتي قيمة العرض .