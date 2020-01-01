سانت إتيان يضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

مباراة ممتعة..

وصل سانت إتيان إلى نهائي كأس فرنسا بعدما تمكن من الفوز على ستاد رين بهدفين لهدف في نصف نهائي مثير جمعهما على ملعب جوفروا جيشار.

وعلى الرغم من أن رين كان المبادر بالتسجيل عبر مباي نيانج من ركلة جزاء في الدقيقة 33، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من العودة بهدفين وتحقيق التاريخ بالوصول إلى النهائي.

تيموثي كولودزيكاك أدرك التعديل لسانت إتيان قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وأحرز الجزائري رياض بودبوز هدفًا قاتلًا لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

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وسيضرب سانت إتيان موعدًا صعبًا في النهائي مع باريس سان جيرمان، الذي تمكن من تخطي بوابة ليون بالفوز عليه بخماسية لهدف في نصف النهائي مساء الأربعاء الماضي.

رين كان هو حامل لقب بطولة كأس فرنسا عن النسخة الماضية، بعدما انتصر على كتيبة توماس توخيل بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

لكن سانت إتيان ورغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها هذا الموسم باحتلاله المرتبة السادسة عشر في جدول ترتيب الليج آ، تمكن من كتابة التاريخ والانتصار في الوقت القاتل على ضيوفه.

يذكر أن رين يُعد من المفاجآت السارة هذا العام في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن مارسيليا الوصيف.