توخيل: مشاركة مبابي في الأولمبياد لا تخصني

مدرب باريس سان جيرمان غير راض عن لعب مباراة فريقه أمام دورتموند دون جماهير في دوري أبطال أوروبا

رفض توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، الحديث عن احتمالية انضمام كيليان مبابي لاعب الفريق لقائمة منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو القادمة.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة أولمبيك ليون في نصف نهائي كأس فرنسا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنخوض المباراة بدون هيريرا وتياجو سيلفا، وتشوبو موتينج، وسننتظر موقف الفحوصات الطبية لدي ماريا".

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وواصل: "ليون فريق قوي ولديه ثقة كبيرة خاصة بعد فوزهم بآخر مباراتين على حساب سانت إيتيان ويوفنتوس".

وتشير التوقعات، إلى احتمالية إقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند الأسبوع القادم، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا دون جماهير.

وقال توخيل عن تلك الاحتمالية: "سيشكل الأمر عائقاً كبيراً بالنسبة لنا إن حدث ذلك، ولكن هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم".

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وعن احتمالية مشاركة مبابي في أولمبياد طوكيو القادمة، قال المدرب الألماني: "إن هذا الأمر يخص كيليان والنادي، وعليهما أن يحددا ذلك معاً".

واتم تصريحاته قائلاً عن عودة نيمار للعب من جيد بعد انتهاء الإيقاف: "قدم مباراة جيدة أمام بوردو، ولكنه حصل على بطاقة حمراء، من الجيد أنه سيكون قادراً على اللعب غداً ويواكبنا في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم".