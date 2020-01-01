سامبدوريا يعترض رسمياً على انتقال فيرنانديش لمانشستر يونايتد

أمور مالية تجعل الصفقة غير صحيحة

ورطة كبيرة يواجهها برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتحقيق في صفقة انتقاله للشياطين الحمر.

صاحب الـ25 سنة انتقل لمانشستر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة وصلت قيمتها 47 مليون جنيه استرليني من سبورتينج لشبونة، وقدم مستويات مميزة بقميص فريقه الجديد.

تقارير صحفية أكدت قيام نادي سامبدوريا الإيطالي، بتقديم شكوى للاتحاد الدولي، لأحقيته في الحصول على جزء من قيمة انتقال اللاعب للنادي الإنجليزي.

المزيد من الفرق

وأوضحت أن سامبدوريا كان يستحق مبلغ 4 مليون جنيه استرليني، وفقاً لأحد الشروط المتفق عليها خلال صفقة انتقاله للشبونة بـ7.5 مليون استرليني في 2017، بالحصول على 10% من أي عملية بيع مستقبلية.

وقال المتحدث الرسمي للفيفا في بيان له:"نؤكد أنه يوم 3 إبريل 2020 قام نادي سامبدوريا بتقديم شكوى مالية ضد لشبونة، بسبب عقد اللاعب برونو فيرنانديش، ونقوم الآن بالتحقيق فيها،ولا يمكننا الإعلان عن أي تفاصيل أخرى".

دجيمبا دجيمبا.. من مزاملة رونالدو للدرجة الخامسة

باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من لاوتارو ونيمار

ووفقاً للوضع الحالي فتبدو المسؤولية كلها على عاتق اللاعب وناديه السابق لشبونة، وعدم وجود أي علاقة لمانشستر يونايتد الذي دفع القيمة بغض النظر عن أي شروط خارجية.

يذكر أن فيرنانديش نجح في الحصول على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي ببداية فترته مع مانشستر، حيث نجح في تسجيل هدفين وصنع 3 في 5 مباريات بالبطولة.