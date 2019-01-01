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سالم الدوسري يرفض عرض العين الإماراتي

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رغبة نادي العين الإماراتي في ضم لاعب الوسط المميز بالدوري السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال حسم موقفه من العرض الذي وصله مؤخًرا من نادي العين الإماراتي.

صحيفة "يو اف ام" أكدت بحسب مصادر مقربة من الدوسري، أن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن الزعيم، مؤكداً رفضه عرض العين.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت رغبة نادي العين الإماراتي في ضم لاعب الوسط المميز بالدوري السعودي.

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الإذاعة السعودية أشارت إلى أن اللاعب يميل لتجديد تعاقده مع الهلال نظراً لتعلقه بالفريق والجماهير.

الهلال يُخاطب بنفيكا من أجل التعاقد مع كاريلو رسميًا

يُذكر أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن سالم الدوسري هدفًا لإدارة النصر من أجل التعاقد معه وخطفه من الهلال بعد اقترابه من دخول الفترة الحرة.

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