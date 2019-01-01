سالم الدوسري يرفض عرض العين الإماراتي

رغبة نادي العين الإماراتي في ضم لاعب الوسط المميز بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال حسم موقفه من العرض الذي وصله مؤخًرا من نادي العين الإماراتي.

صحيفة "يو اف ام" أكدت بحسب مصادر مقربة من الدوسري، أن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن الزعيم، مؤكداً رفضه عرض العين.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت رغبة نادي العين الإماراتي في ضم لاعب الوسط المميز بالدوري السعودي.

⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :



👕 لعب : 30 مباراة

🎯 ساهم في : 26 هدفًا

⚽️ سجل : 16هدفًا

🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

الإذاعة السعودية أشارت إلى أن اللاعب يميل لتجديد تعاقده مع الهلال نظراً لتعلقه بالفريق والجماهير.

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يُذكر أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن سالم الدوسري هدفًا لإدارة النصر من أجل التعاقد معه وخطفه من الهلال بعد اقترابه من دخول الفترة الحرة.