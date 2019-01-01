الهلال يُخاطب بنفيكا من أجل التعاقد مع كاريلو رسميًا

وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية توصل إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع وكيل أعمال الدولي البيروفي أندريه كاريلو للبقاء مع الفريق.

وقالت التقارير أن إدارة الزعيم تفاوض البيروفي إيليو ساساريتو، وكيل أعمال مواطنه أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، على تجديد تعاقده لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت الرياضية إلى أن وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقد اللاعب مع الفريق لمدة 4 مواسم، عقب الاجتماع الذي عُقد أمس مع عبد الله الجربوع، رئيس النادي المكلَّف، وتركي المسند، مدير الاحتراف

وكانت بعض التقارير قد أكدت وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم.

وكيل كاريلو يجتمع بمجلس إدارة الهلال بمقر النادي، للتفاوض بشأن مستقبله مع الفريق 🔵 pic.twitter.com/xfU7AHkOgH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

كاريلو تنتهي إعارته لصفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث تسعى إدارة الزعيم لاستمراره بعد مستواه المتميز.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن إدارة الهلال المكلَّفة خاطبت نادي بنفيكا البرتغالي بشأن شراء عقد اللاعب، لكنَّ الطرفين لم يتوصَّلا إلى اتفاق حتى الآن.

الهلال يمتلك رغبة جادة في استمرار كاريلو في صفوفه لمدة أطول، بعدما أظهر مستوى متميز بقميص الزعيم.

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وأشارت مصادر مقربة من كاريلو عن رغبته في الاستمرار مع الهلال، حيث سيتم حسم هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية الموسم بنهاية شهر مايو الجاري.