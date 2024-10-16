"سالم الدوسري كان شجاعًا بهذا القرار!" .. محمد نور يدافع عن نجم الهلال ويؤكد: الأفضل في الوطن العربي

سالم الدوسري يتعرض لأشرس هجوم في مسيرته الكروية..

"دافع" محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن نجم الهلال الدولي سالم الدوسري؛ بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له، على خلفية مباراة السعودية والبحرين.

سالم أهدر "ركلة جزاء" في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول؛ لتسقط السعودية في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام البحرين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. انتقد نور في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "سناب شات"، كل من يهاجم نجم الزعيم الهلالي أو ينتقص منه؛ قائلًا: "سالم أفضل لاعب لدينا.. إنه أفضل لاعب في الوطن العربي بالكامل".

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وشدد أسطورة العميد الاتحادي على أن الله عز وجل، لم يكتب التوفيق للدوسري في "ركلة الجزاء"، معتبرًا أن نجم الهلال كان شجاعًا للغاية، بتحمل المسؤولية واتخاذ قرار تنفيذ هذه الضربة.

ووجّه محمد نور رسالة إلى كل من يهاجم سالم الدوسري، خاصة من هؤلاء الذين لم يمارسوا كرة القدم سابقًا؛ بأنهم لا يعلمون الشعور الذي يعيشه اللاعب حاليًا؛ بعد إهدار "الركلة الجزائية".

وطالب نور في نهاية حديثه، سالم البالغ من العمر 33 سنة، بعدم الاهتمام لكل من يهاجمه أو ينتقص منه؛ لأنه لاعب كبير وقدم الكثير في مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن سالم أصبح أكثر لاعب يهدر "ركلات جزاء"، في تاريخ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بخمس ضربات من أصل 9 سددها في مختلف المنافسات.