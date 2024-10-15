لاعبو السعودية يحتاجون إلى "طبيب نفسي" مع مانشيني .. وسالم الدوسري يدخل "التاريخ الأسود" من بوابة البحرين

الأخضر السعودي يسقط على أرضه مجددًا..

أصعب شيء يُمكن أن يعيشه الإنسان، هو أن تعطيه الحياة فرصة جديدة، ولكنه يهدرها بيده؛ وهذا ما فعله نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مواجهة البحرين، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. فشل الأخضر السعودي في استغلال تعادل منتخب أستراليا مع نظيره الياباني (1-1)، عصر اليوم الثلاثاء، في نفس الجولة من التصفيات الآسيوية.

وظل منتخب السعودية في "المركز الثالث"، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، وبفارق الأهداف عن أستراليا "الوصيفة"، وخمس نقاط عن اليابان "المتصدرة".

ومن ناحيته.. حافظ منتخب البحرين الأول لكرة القدم هو الآخر، على "مركزه الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل السعودية والبحرين، في القمة الخليجية الكبرى بالتصفيات الآسيوية..