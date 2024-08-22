"سالم الدوسري إلى الاتحاد أم محاولة ضغط؟" .. مُقرب من بيت الهلال يكشف الحقيقة

هل يمكن أن نرى سالم الدوسري بقميص الاتحاد؟

للموسم الثاني على التوالي، يرتبط اسم سالم الدوسري، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، باهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي كان يدفع الإدارة الاتحادية لإغراء أفضل لاعب آسيوي، بأفضل عرض في تاريخ اللاعب السعودي.

ورفع سالم الدوسري أولى بطولة، حاملًا شارة القيادة في الهلال، بعد التتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، إثر فوز عريض على النصر بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، المُقرب من البيت الهلالي، كشف عن حقيقة إمكانية انتقال سالم الدوسري إلى صفوف الاتحاد هذا الموسم، أو ما إذا كانت محاولة للضغط على إدارة الهلال، خاصة وأن الدوسري يخوض الموسم الأخير في عقده الحالي مع الزعيم، الذي ينتهي في صيف 2025.

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وقال الحنيان، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "سالم الدوسري مستمر في الهلال، ولم يحدث أي شيء يشير إلى إمكانية دراسة أي عرض من نادٍ آخر، هو أحد أعمدة الهلال، ويحظى بدعم إداري وجماهيري وفني كبير من المدرب جورج جيسوس، وهو قائد فريق كبير، وانتقاله إلى أي نادٍ، دون التقليل من الاتحاد، صعب للغاية في الفترة الحالية".

وتوج سالم الدوسري بالعديد من الألقاب بقميص الهلال، حيث قاده للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين (6 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، كأس ولي العهد (3 مرات)، كأس السوبر السعودي (4 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتين)، فضلًا عن وصافة كأس العالم للأندية 2022.