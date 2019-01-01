شرط هالاند الجزائي يلفت انتباه برشلونة ودورتموند

طلب كبير على النرويجي الشاب

أشارت تقارير لعدم ممانعة سالزبورج بيع نجمه الشاب إيرلينج هالاند في انتقالات يناير المقبلة في ظل اهتمام عدد كبير من الأندية الكبرى بالتعاقد معه.

وارتبط هالاند بعديد الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا وتصدره قائمة الهدافين.

وأفادت "بيلد" أن عقد هالاند يوجد به شرط جزائي يسمح له بالرحيل في الشتاء مقابل فقط 20 مليون يورو، الأمر الذي قد يفعله بوروسيا دورتموند بحسب الصحيفة.

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وتحدثت تقارير في وقت سابق أن سالزبورج يطلب على الأقل 60 مليون يورو لبيع المهاجم الذي يمتد عقده حتى 2023.

وأفادت الصحيفة أن الصراع في الشتاء قد يكون بين برشلونة ودورتموند من أجل حسم صفقة ضم هالاند، استغلالاً للشرط الجزائي المنخفض.

وسجل هالاند 27 هدفاً في 20 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم رفقة سالزبورج الذي انتقل له في الماضي من صفوف مولده.

ويملك سالزبورج فرصة العبور لدور الستة عشر بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل حال انتصاره على ليفربول.