تقارير .. دورتموند يفكر في هالاند بعد ابتعاد مهاجم يوفنتوس

بوروسيا دورتموند ينضم لسباق الراغبين في التعاقد مع هالاند

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وإيجاد مهاجم قوي للفريق مع باكو ألكاسير.

وارتبط اسم دورتموند بالتعاقد مع الكرواتي، ماريو ماندجوكيتش إلا أنه في الساعات الأخيرة ابتعد مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن الفريق الألماني لتتجه أنظار دورتموند إلى إرلينج هالاند.

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إدارة دورتموند، تابعت المهاجم النرويجي الشاب صاحب الـ 19 عاماً، بكثافة خلال الفترة الماضية، ومستعدة لدفع 30 مليون يورو للحصول على خدماته.

وبالرغم من أن هالاند يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، إلا أنه وفقاً للتقارير الصحفية قد يوافق على خوض تجربة الدوري الألماني.

ولكن من المشكوك فيه أن توافق إدارة ريد بول سالزبورج، على المبلغ الذي يريد دورتموند دفعه خاصة، وأن هالاند لديه عقد يمتد حتى 2023.

وبالتأكيد الفريق الألماني، لن يجد سهولة في التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل رغبة كبار الأندية الأوروبية في الحصول على خدماته ومن بينهم العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب هذا الموسم خاض 20 مباراة مع فريقه بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 27 هدفاً وصناعة 4 آخرين.