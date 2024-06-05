بعد مكالمة فيرناندو هييرو .. حقيقة رفض قائد ريال مدريد عرض النصر

هل رفض نجم ريال مدريد عرض النصر؟

يُحاول نادي النصر التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع وقائد فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هناك بعض الأمور المستجدة التي جعلت البعض يؤكد على أنه رفض عرض العالمي.

وبعد ظهور ناتشو خلال جلسة تصوير قميص ريال مدريد الجديد، أكد البعض على أن النجم الإسباني رفض عرض النصر، وأنه سيستمر مع ريال مدريد.

وكشف الصحفي جوزيه لويس سانشيز عبر برنامج "الشيرينجيتو" عن أن ناتشو لم يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله حتى الآن، رغم تلقيه عروض سعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد سانشيز على أن باب استمرار ناتشو مع ريال مدريد مفتوحًا، وقد لا يرحل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "ريفليو" قد أكدت على أن فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد لنادي النصر، قد أجرى مكالمة هاتفية مع ناتشو، من أجل إقناعه بالانتقال إلى النصر مع بداية الموسم المقبل، والتراجع عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي.