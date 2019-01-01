ساري: يوفنتوس كان محظوظًا وهذا هو موعد عودة رونالدو

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يعرب عن سعادته بالفوز على أتلانتا ويكشف موعد عودة كريستيانو رونالدو.

أعرب المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن سعادته بنتيجة مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره أتلانتا ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن الفريق كان محظوظًا بالتسجيل في توقيت هدف التعادل وتطرق خلالها للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق.

وقال ساري: "لقد كانت مباراة ممتعة على مستويات عديدة، مثل تلك المباريات لا نراها بشكل معتاد في الدوري الإيطالي لكننا نجحنا في الفوز بالنهاية وذلك هو الأهم".

وأضاف: "فقدنا تركيزنا عقب أن أهدروا ركلة الجزاء ولم نفكر في المباراة بشكل جيد وهو ما سمح لهم بالسيطرة على المباراة، وتقدموا في النتيجة بشكل مستحق".

هيجواين: الدفاع هو سبب انتصارنا على أتلانتا

وأكمل: "حظنا كان جيدًا للغاية لتسجيل الهدف الأول في ذلك التوقيت وعكس اتجاه اللعب، في تلك اللحظة شعرنا بمدى قدرتنا في العودة بالمباراة لذلك تحسنت الأمور بعدها".

وأنهى تصريحاته حول رونالدو: "لنأمل أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لقد عانى من مشكلة صغيرة أثرت عليه في التدريبات، لكن في النهاية مشاركته تعتمد على مدى شعوره بقدرته على ذلك".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد عقب أن ظل أتلانتا متقدمًا حتى الدقيقة الـ ٧٤ بهدف نظيف.