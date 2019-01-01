هيجواين: الدفاع هو سبب انتصارنا على أتلانتا

إشادة كبيرة من الدولي الأرجنتيني بخط دفاع فريقه..

أعرب جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، واعتبر أن الدفاع كان السبب الرئيسي في هذه النتيجة المميزة.

أتلانتا أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول من خلال موسى بارو، لكنهم عادوا وتمكنوا من التقدم في الدقيقة 56 عبر روبين جوسينس، قبل أن يعود اليوفي بثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة ويُحقق انتصارًا غاليًا.

هيجواين هو من أحرز التعادل في الدقيقة 75، قبل أن يعود ويتقدم للبيانكونيري في الدقيقة 83 ويقضي مواطنه، باولو ديبالا، على أحلام العودة لكتيبة جاسبريني بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة.

البيبيتا تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "علمنا أن هذه المباراة ستكون معقدة للغاية، فأتلانتا قوي للغاية على ملعبه وبالفعل كانت له زمام المبادرة وأضاعوا ركلة جزاء وأحرزوا فينا الهدف الأول.".

رجل رائع - رجل مخيب | أتالانتا ويوفنتوس

وأضاف لاعب تشيلسي السابق "لقد كان أداءً ناضجًا جدًا من طرفنا وثلاث نقاط مهمة في صراعنا على الدوري الإيطالي. أنا وباولو سعيدان للغاية بأهدافنا، ولكن الفريق بأكمله قدم مردودًا جيدًا وكان اختبارًا مميزًا لأداء دفاعنا، لقد قدموا مباراة مميزة حقًا.".

يوفنتوس سيخوض مباراة قوية يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة التي تضم أيضًا باير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو الروسي.

هيجواين اعتبر أن الآن وقت الراحة ومن ثم يبدأ الاستعداد لمباراة كتيبة المدرب دييجو سيميوني، حيث قال "لدينا الآن يومين للراحة ولنستعد لدوري أبطال أوروبا.".

يذكر أن الفوز الذي حققه اليوفي اليوم قد حافظ له على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة وبغض النظر عن نتيجة ملاحقه الأول، إنتر، والذي سيُلاقي تورينو خلال الساعات القليلة المقبلة.