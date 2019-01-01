ساري: غياب تشيزني أمام سامبدوريا وارد وكنت أخشى ريال مدريد

تصريحات مدرب يوفنتوس قبل مباراة فريقه أمام سامبدوريا

شدد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس على صعوبة مباراة فريقه القادمة أمام سامبدوريا، مشيراً إلى احتمالية غياب حارس الفريق تشيزني عنها.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا، مساء غد الأربعاء في افتتاح مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

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وقال ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الغد ستكون صعبة، خاصة على ملعب سامبدوريا، دائماً يصعب التعامل مع الفرق التي يدربها رانييري يجب أن نقدم مستويات رائعة".

وأكمل: "أرغب في متابعة حالات اللاعبين قبل المباراة، مران الأمس كان استشفائياً، بصراحة حتى الآن لا أعلم التشكيل غداً".

وتابع الحديث عن اللاعبين وغيابات الفريق قائلاً: "تشيزني ربما يكون خارج المباراة غداً دعونا نرى ماذا سيحدث، بالنسبة لرابيو فهو يتطور ويشعر بأنه بحاجة إلى اللعب أكثر".

وعند سؤاله عن رأيه في جدول المباريات قال: "نحن متقبلون جدول المباريات، ولكن إذا كان هناك خطأ فهو أن لاتسيو لعب يوم الإثنين".

وحقق يوفنتوس فوزاً هاماً على حساب أودينيزي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الماضية، بينما تغلب سامبدوريا على جنوى بهدف نظيف.

وعند سؤال ساري عن تقييمه للأشهر الأولى مع السيدة العجوز قال: "انطباعي بأننا نمتلك هنا مجتمع قوي، وعقلية انتصارية عظيمة".

وتحدث المدرب الإيطالي، عن قرعة فريقه لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وقال: "بصراحة الآن أنا لست مهتما بتلك المباراة، ولكن ثمن نهائي البطولة يكون معقداً بغض النظر عن الخصم، كان خوفنا الأكبر هو مواجهة ريال مدريد".

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وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الإيطالي، أمام ليون الفرنسي، وستكون مباراة الذهاب في الـ 26 من فبراير المقبل، ومباراة العودة يوم 17 مارس.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من ترتيب السيري آ برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر المتصدر.