مينديش: رونالدو ظلم بعدم الفوز بالكرة الذهبية وريال مدريد السبب

جورج مينديش وكيل البرتغالي كريسيتانو رونالدو يؤكد أن موكله كان يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

أكد جورج مينديش وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي أن موكله تعرض للظلم بعدم حصوله على الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مينديش وأكد خلالها أن رونالدو قدم عامًا طيبًا كان يستحق عليه التتويج بلقب اللاعب الأفضل في العالم.

وقال مينديش: "كريستيانو رونالدو كان يستحق الحصول على الكرة الذهبية على الأقل مرة في آخر عامين، لو كان يلعب في ريال مدريد لكان فاز بها".

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وأضاف: "لديه القدرات ليعود ويحقق الكرة الذهبية السادسة في العام القادم، بالنسبة لي كان عدم فوزه به أمر غير عادل على الإطلاق".

وأكمل: "لقد فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال ونجح في أن يكون بطلًا، ولم يحقق المنتخب البرتغالي من قبله أي لقب".

وأنهى تصريحاته: "لقد غير تاريخ كرة القدم وفازت معه البرتغال بكأس الأمم الأوروبية ودوري أمم أوروبا ووصلوا لنهائي اليورو في ٢٠٠٤ أيضًا".

جدير بالذكر أن رونالدو حل ثالثًا في ترتيب جائزة البالون دور التي حققها ليونيل ميسي للمرة السادسة في مسيرته مطلع ديسمبر الجاري.