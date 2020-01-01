ساري: رونالدو يتسبب في مشكلة لكنه يحل 100

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يشيد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري.

أشاد المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بلاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب لقاء بارما في بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري عقب المواجهة وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه حسم لقاء بارما في وقت مبكر لكنه لم يفعل ذلك.

وقال ساري: "لقد كان هناك بعض الصعوبات في الطريق لكن بشكل عام نحن نقدم موسمًا طيبًا للغاية، لقد كانت أمامنا الفرصة لحسم لقاء اليوم أكثر من مرة لكننا لم نستفد منها".

كريستيانو رونالدو: أردنا استغلال تعثر إنتر وعانينا أمام بارما

وأضاف: "بارما تسبب لنا في المتاعب بنهاية تلك المواجهة لأننا لم نحسم المباراة بشكل مبكر عندما كنا نستطيع القيام بذلك، وهذا طبيعي".

وأكمل: "كان يجب أن نغير بعض الأمور في التشكيل بسبب الإرهاق الذي ظهر عليه عدد كبير من اللاعبين عقب مواجهة الكأس".

وأنهى تصريحاته عن رونالدو: "عندما تمتلك لاعب من طراز عالمي مثله يتسبب لك في بعض المشاكل بين الحين والآخر لكنها يحل لك 100 مشكلة أخرى".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل هدفي البيانكونيري كريستيانو رونالدو.