كريستيانو رونالدو: أردنا استغلال تعثر إنتر وعانينا أمام بارما

رونالدو سعيد بالفوز الصعب على بارما..

أشاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، بخصمه بارما ، بعد المباراة التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإيطالي .

وسجل الدولي البرتغالي، هدفي السيدة العجوز أمام بارما، في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري بنتيجة 2-1.

كريستيانو رونالدو، قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد كان من المهم أن نفوز، نحن عرفنا أن إنتر تعادل ولاتسيو فاز، لذلك كان علينا استغلال الفرصة".

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وأضاف نجم ريال مدريد السابق: "لقد كانت مباراة صعبة، بارما لعب بشكل منظم جدًا، وكان من الصعب هزيمتهم، ولكننا قاتلنا بقوة وحققنا الفوز".

وتابع: "بارما هاجمنا في الدقائق الأخيرة، ووضع لاعبيه داخل منطقة الجزاء، ونحن عانينا من ذلك لفترة، هذا من الممكن أن يحدث، لقد توترنا قليلاً، ولكن الشيء المهم هو أننا حصلنا على النقاط الثلاث".

وابتعد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي، حيث رفع رصيده إلى 51 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان، صاحب الوصافة.

ورفع كريستيانو رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 16 هدفًا، حيث يبتعد عن شيرو ايموبيلي، مهاجم لاتسيو، متصدر هدافي السيريا آ، بـ7 أهداف.