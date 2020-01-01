ساري: رونالدو الآن سليم ودي ليخت سيصبح الأفضل في العالم

إشادة كبيرة بفريقه..

التمس ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، الأعذار لماتياس دي ليخت، واعتبر أنه يتنبأ له بمستقبل باهر سيكون خلاله من الأفضل في العالم.

تأتي تصريحات ساري تأتي بعد الانتصار العريض الذي حققه البيانكونيري على ضيفه كالياري برباعية نظيفة، ليرتقي بذلك إلى صدارة الكالتشيو مؤقتًا.

ساري في المؤتمر الصحفي قال عن المباراة "استهلكناهم ببطء في الشوط الأول، لذلك كانت لياقتهم أقل قليلًا في الشوط الثاني، لم يستغل لاعبونا المساحات الموجودة، عمومًا، كُنّا نلاقي فريقًا من الأفضل هذا الموسم، لذلك كان أدائنا جيدًا بالفعل.".

وعن كريستيانو رونالدو، قال "لم يعد يُعاني من آلام في ركبته، ولديه حالة عقلية مختلفة أيضًا، من الواضح أيضًا أنه أصبح أكثر هدوءًا ويبتسم ويشارك عقليًا في المباريات بصورة مميزة.".

"دخلنا المباراة بحالة جيدة، كُنّا أكثر تنظيمًا ومارسنا الضغط بصورة مناسبة كما كان الحال في الهدف الأول، كان لاعبونا مستعدين للهجوم في أي وقت ونجحنا في ذلك."

أما عن دي ليخت، قال "الوضع سهل، أنا أكثر الناس قناعة بأنه سيكون الأقوى والأفضل في العالم. لكن عليك أن تضع نفسك محل صبي في التاسعة عشر من عمره وقد وصل لتوه إلى هنا من خمسة أشهر فقط.".

"يتعين عليه اللعب والتكيف مع أشخاص جدد في بلد غريبة ولغة مختلفة، لقد حقق نموًا جيدًا حتى الآن، ثم عانى من بعض الإصابات ولكن لدينا ديميرال بحالة بدنية وعقلية كبيرة هو الآخر."

وأتم "إذا ما أردت إعلانًا موقعًا مني فسأعمد إليه الآن بوضوح، دي ليخت سوف يصبح واحدًا من أقوى وأفضل المدافعين في العالم.".

الإنتر سيلتقي مع نابولي في قمة جنة كرة القدم لهذا الأسبوع، وحول المباراة قال ساري "لن أتابعها، سأخذ كلبي في نزهة اليوم.".

وعن سوق الانتقالات "أشكر باراتيشي على كلامه، سأعزمه على الغداء! لقد أنهى على أي أسئلة لا قيمة لها عن الميركاتو. أنا لا أهتم بسوق الانتقالات، بمقدوري أن أجلس أسبوعًا بدون اهتمام بأخباره.".

واختتم "من الصعب أن نقوي فريقنا في يناير، لذلك فكلام المدير الرياضي طبيعي للغاية بالنسبة لي.".

يذكر أن باراتيشي في تصريحاته هذا المساء أكد على أن اليوفي لن يقوم بأي مناورات خلال يناير ومن غير الوارد إجراء تعاقدات جديدة، وكشف عن أن إيمري تشان باقٍ ولن يرحل من الأليانز ستاديوم.