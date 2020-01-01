المدير الرياضي ليوفنتوس يحسم مستقبل منبوذ ساري

باراتيتشي يكشف عما تبقى من خطة يوفنتوس الشتوية

وضع المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي، حدًا للشائعات المتداولة عن خطط النادي في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وأعطى المسؤول البارز في النادي، تلميحات لإمكانية بقاء الألماني إيمري تشان في "يوفنتوس آرينا"، وذلك على النقيض مما يتردد في جُل وسائل الإعلام الإيطالية على مدار الأسابيع الماضية.

وأشار باراتيتشي إلى أن الإدارة ستكتفي بالتوقيع مع ديان كولوسيفسكي، الذي سيتأجل قدومه إلى النادي لمنتصف العام، لحين انتهاء فترة إعارته الحالية مع ناديه الحالي بارما.

وأكد أن بطل الدوري الإيطالي في آخر ثماني سنوات، لن يتحرك فقط لشراء لاعبين جُدد في الشتاء، بل سيُبقي على باقي العناصر المتاحة حتى إطلاق صافرة نهاية الموسم.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "كانت صفقة رائعة (كولوسيفسكي)، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا للتوقيع مع موهبة شابة للمستقبل، وأعتقد أن الأمر سينتهي عند هذه الصفقة في يناير".

وأضاف "كنا نريد ضمه بأثر فوري في الشتاء، لكن الاتفاقات كانت واضحة، قد علمنا أنه سيبقى مع بارما، ونحن سعداء بذلك. وفي النهاية هو لاعب مهم ليوفنتوس في المستقبل".

وفيما يخص مستقبل الدولي الألماني الذي لا تفارقه الشكوك حول مستقبله، قال "أشعر برغبة في استبعاد سيناريو رحيله، أريده أن يبقى معنا لأنه يلعب في مركز مهم، وأعتقد أنه سيكون مهمًا لمشروعنا".

كما سُئل عن مستقبل الفرنسي أدريان رابيو المرتبط مستقبله بأندية أخرى لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء منذ قدومه من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، فأجاب "جاء قبل ثمانية أشهر دون أن يلمس الكرة، لذا كان من الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت ليعود للعب مرة أخرى، إنه يؤدي بشكل جيد ونحن نثق فيه".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر إنتر.