ساري بطلًا للدوري الإيطالي مع يوفنتوس.. إنجاز أم غطاء للفشل؟

ماذا بعد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي؟

يوفنتوس يحقق الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، الشيء الذي أصبح معتادًا في السنوات الأخيرة كما يبدو من الجملة الأولى، لا يعد إنجازًا ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يضيع حتى لا تكسر الهيمنة.

3 بطولات دوري متتالية مع أنطونيو كونتي، ثم 5 تتويجات أخرى مع أليجري، والآن، الأولى مع ماوريتسيو ساري، فكيف كانت؟ وكيف جاءت؟ هذه هي القصة.

في الوقت الذي حسم فيه يوفنتوس الدوري الإيطالي، يمكن القول إن النقاط التي فقدها كل من إنتر ولاتسيو وأتالانتا بعد عودة المنافسات ونهاية فترة التوقف كادت لتمنح أحدهم اللقب وتهبط بالسيدة العجوز إلى المركز الرابع.

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وحتى لا نفتح باب الاحتمالات والذي سيدخلنا إلى دوامة إلى ما لا نهاية، سنتحدث صراحة بأن مشجع يوفنتوس هو من يعترف بذلك قبل غيره؛ يعترف بأن الأداء الذي قدمه فريقه هذا الموسم لم يكن مقنعًا على الإطلاق.

يوفنتوس لأول مرة يلعب بدون خطة واضحة، باولو ديبالا يتقمص دور ميسي في برشلونة، دور البطولة المطلقة والذي يداوي العديد من العيوب وراء النقاط والانتصارات.

كريستيانو رونالدو يقوم بالدور ذاته مع بداية العام 2020، ويحقق أطول سلسلة تسجيل أهداف في مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، أغلبها يأتي من لعبات فردية وقدرات خاصة، مع عشوائية في الملعب لا تستطيع إنكارها.

ولكن البعض تحدث حول ما كان يقدمه ماسيمليانو أليجري، حيث كان يُلام دائمًا على الأداء أيضًا، ولكن هناك نقطة يغفل عنها من يقعون في هذه المغالطة.

أليجري كان يلعب بخطة واضحة ينجح في تنفيذها، الخلاف هنا حول المنظور الذي يشاهد به البعض كرة القدم، وكون ما يقوم به ماسيمليانو مخالف لموازين القوة، ولكنه ينجح في ما يريد، أما ساري، فماذا يريد أصلًا؟

ولكن المعيار في النهاية كان الألقاب، وما يقدمه أليجري ويوفنتوس في نهاية الموسم من أرقام، والمحصلة الآن تقول إن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، وما زالت رحلته في دوري الأبطال مع النظام الجديد قد تكون ناجحة، فهل سيشفع له ذلك حينها حتى وإن لم يحقق اللقب؟ تمامًا كما فعل أليجري.

هذه التقييمات الجماهيرية سنسير معها إلى حيث لا نتوقف أبدًا، ولكن المهم الآن، هل يمنح التتويج بالدوري الإيطالي فرصة لماوريتسيو ساري من أجل الاستمرار لموسم آخر؟

على ما يبدو فإن الحديث عن الأسماء المرشحة لخلافة الرجل في يوفنتوس قد بدأ منذ أشهر وليس الآن، ولكن الأمر لا يبدو واضحًا كما كانت الأمور بالنسبة لإقالة أليجري بنهاية الموسم الماضي مثلًا، فوفقًا لما نراه الآن هي مجرد تكهنات صحف.

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نحن لا نملك شيئًا يجعلنا نجزم بإقالة ساري في نهاية الموسم أيًا كانت نتائجه، المهم أن الرجل بالفعل لم يقدم ما يشفع له لذلك، والخطأ مشترك بينه وبين الإدارة، لذا ليس من العدل أن يتحمله وحده.