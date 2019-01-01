زيكو: ليوناردو في باريس سان جيرمان من أجل نيمار

السيطرة على نيمار هو الهدف الأول للخليفي..

يرى زيكو، أسطورة الكرة البرازيلية، أن باريس سان جيرمان قد عيّن ليوناردو كمدير رياضي مرة أخرى في سعيّ منه للسيطرة على نيمار وجعله يفكر من جديد في كرة القدم.

وكان ليوناردو قد ترك باريس في عام 2013، وقد عاد للعمل الرياضي مجددًا من خلال تولي منصب المدير التقني للميلان العام الماضي، قبل أن يترك الروسونيري لينضم إلى البي آس جي من جديد.

اللاعب البرازيلي السابق يستعد لأن يُطلق عن مسيرته في عالم كرة القدم كلاعب فيلمًا وثائقيًا، وكان من ضمن هذا الفيلم الأسطورة زيكو، والذي استغل الفرصة للحديث عن مشواره في باريس.

زيكو قال عن عودة ليوناردو إلى العاصمة الفرنسية "لقد كانت فكرة ناصر الخليفي بأن يعود، النادي كان يحتاج إلى دماء جديدة.".

كما أضاف "لقد كان بحاجة لأحد أن يكون بجانبه لجعل نيمار يفهم أن عليه التفكير في كرة القدم فقط خلال تواجده في النادي.".

نيمار، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وكان برشلونة هو النادي الأقرب للظفر بخدماته الصيف الماضي، غير أن ليوناردو كان من أسباب إعاقة الصفقة بسبب طلباته المادية العالية للإفراج عن مواطنه لملعب الكامب نو.

يذكر أن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، قد أكد في وقت سابق أن لاعبي البرسا أرادوا إعادة نيمار، لدرجة أنهم عرضوا خفض رواتبهم في سبيل تحقيق الأمر، ولكن فشلت الإدارة في إقناع باريس بالتخلي عن الدولي البرازيلي.